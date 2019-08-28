Fas, Kolombiya ve ABD'nin Ankara büyükelçileri, bugün güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak ve resmen göreve başlayacak. Yaklaşık 22 ayın ardından ilk defa ABD'nin Ankara büyükelçisi, bugün itibariyle resmen göreve başlıyor. En son Ekim 2017 yılında Büyükelçi John Bass görevdeydi. Bass'ın ayrılmasının ardından yaklaşık 22 aydan sonra 16 Şubat tarihinde ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye büyükelçi olarak David Satterfield ismini önermişti

Saat 13.45'te üç ülkenin büyükelçisi, güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak ve resmen göreve başlayacaklar.



Fas, Kolombiya ve ABD'nin Ankara büyükelçileri mektuplarını sunacak.



Yaklaşık 22 ayın ardından ilk defa ABD'nin Ankara büyükelçisi, bugün itibariyle resmen göreve başlıyor.



En son Ekim 2017 yılında Büyükelçi John Bass görevdeydi. Bass'ın ayrılmasının ardından yaklaşık 22 aydan sonra 16 Şubat tarihinde ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye büyükelçi olarak David Satterfield ismini önermişti. 28 Haziran'da Amerikan Senatosu, Satterfield'a onay vermişti.



DAVID SATTERFIELD KİMDİR



rtadoğu konusunda uzman bir isim olan Satterfield 2017’den bu yana ABD’nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyordu.



Trump’ın göreve geldiği son iki yıl içinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yaşanan çok sayıda istifanın ardından, bakanlık içinde büyükelçilikler de dahil çok sayıda görev vekaleten yürütülüyor.



Satterfield, bunun öncesinde de ABD Dışişleri Bakanı’nın Libya özel danışmanı, Kahire Büyükelçiliği maslahatgüzarı, Bağdat Büyükelçiliği misyon şefi yardımcısı ve Lübnan büyükelçisi gibi görevlerde bulundu. Büyükelçi Satterfield, ABD’nin Suriye ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinde de çalıştı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yakın doğudan sorumlu üst kademelerinde çeşitli görevler üstlendi.



Geçmişte ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca üstün hizmet ödüllerine layık görülen Satterfield, Arapça, Fransızca ve İtalyanca biliyor.



ulusal.com.tr