AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Patriot çerçevesinde aldığı Türkiye kararı ile ilgili "Tekliflerde en önemlisi teknoloji paylaşımı konusunda önemli bir şey göremiyorduk. Verilen tekliflerin süresi dolduğu için otomatik olarak düşmüş oldu. Teklifin geri çekilmesi söz konusu değil" açıklaması yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Çelik, şöyle konuştu:



"Suriye'de güvenli bölge kurulması seçeneği uzun bir süredir dile getiriliyor. Bu güvenli bölge terör örgütünün sınırlarımızdan uzaklaştırılmasını sağlayacak yeterli derinlikte ve Türkiye'nin kontrolünde olmalı. PYD/YPG unsurları bu bölgede olmamalıdır. Güvenli bölge barış koridoru olacak, göç akımının durdurulması için görev icra edecek.



OLAĞAN KONGRE SÜRECİ



7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak.



ABD'NİN PATRİOT TEKLİFİ



Tekliflerde en önemlisi teknoloji paylaşımı konusunda önemli bir şey göremiyorduk. verilen tekliflerin süresi dolduğu için otomatik olarak düşmüş oldu. Teklifin geri çekilmesi söz konusu değil.



"GÖRÜNTÜLERİN YAYILMASI DA VAHŞET"



Yasal düzenlemelerle ilgil tartışmadan çok tutumla ilgili problem var. Yasal düzenleme ile ilgili ihtyaç olursa tereddüt edilmez. Yasal düzenlemeler doyurucu düzeyde yapıldı. İşin kültürel duyarlılık kısmı var. Bir kadın çocuğunun gözü önünde ölüyor, birisi sadece görüntüsünü çekmekle uğraşıyor. Nasıl bir vahşet kültürüdür bu? Sosyal medyada bunun birinci sıra olması kıymetli ama görüntülerin yayılması ile hepimiz mücadele etmeliyiz. Görüntülerin yayılması da başlı başına vahşet."



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