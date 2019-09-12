Son dakika haberleri! ABD ordusundan skandal paylaşım! Bir saat sonra sildiler

ABD ordusu, sosyal medya üzerinden müttefiki YPG/PKK ile teröristlere verdikleri ortak eğitimin videosunu paylaştı bir gün sonra ise aynı sayfada Türk ordusuyla atılan devriyenin görüntüsünü...

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu resmi Twitter sayfasından önce teröristlerin eğitim vidyoları yayınlandı.

Ertesi gün Türk ve ABD'li askerlerin ortak hava devriyesi skandal ifadelerle paylaşıldı.

Türk ve ABD'li askerin fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda "ABD liderliğindeki Koalisyon NATO müttefiki Türkiye için çözümler bulmaya devam ediyor ve ortağı SDG ile IŞİD'i yendi" ifadesi kullanıldı. Bu ifadelerin olduğu paylaşım bir saat içinde Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu resmi hesabından silindi...

Paylaşımda bugün ABD UH-60 Black Hawk helikopterlerinin güvenlik mekanizmasının dördüncü devriyesi için Türk helikopteriyle birlikte uçtuğu ifade edildi.

ABD'nin paylaştığı terörist eğitim vidyoları ise YPG/PKK'ya ait olduğu bilinen sosyal medya hesaplarında da yer aldı.

ABD, son birkaç ayda 700'ü aşkın teröristi eğitti.

Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad'da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındı.

2015'ten bu yana IŞİD ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

ulusal.com.tr