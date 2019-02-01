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Son dakika haberleri... ABD Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildi

ABD, Soğuk Savaştan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri... ABD Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildi

ABD, Soğuk Savaştan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıkladı.

Etiketler; #abd #Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması #inf
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