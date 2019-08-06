YÖK'ten 'Hacettepe Üniversitesi' açıklaması
YÖK'ten 'Hacettepe Üniversitesi' açıklaması
Konut kredisine iki günde rekor talep
Konut kredisine iki günde rekor talep
Akın İpek itirafı
Akın İpek itirafı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

SON DAKİKA HABERLERİ! ABD Savunma Bakanı Esper'den Ankara ve Suriye'nin kuzeyine operasyon açıklaması

Ankara'da yapılan güvenli bölge görüşmeleri ve Suriye'nin kuzeyine olası operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı herhangi bir operasyon kabul edilemez" şeklinde konuştu. Esper, "Ankara ile bir anlaşmaya varılabileceğinden umutluyum" dedi

SON DAKİKA HABERLERİ! ABD Savunma Bakanı Esper'den Ankara ve Suriye'nin kuzeyine operasyon açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Ankara'da yapılan güvenli bölge görüşmeleri ve Suriye'nin kuzeyine olası operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güvenli bölge görüşmelerini değerlendiren Bakan Esper, "Ankara ile bir anlaşmaya varılabileceğinden umutluyum" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Esper, Suriye'nin kuzeyine olası operasyonla ilgili bazı ifadeler kullandı.

Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı herhangi bir operasyon kabul edilemez" dedi.

ABD Savunma Bakanı, "Kuzey Kore bu sabah kısa menzilli bir balistik füze fırlattı. Kuzey Kore'nın füze fırlatmasına aşırı tepki vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #türkiye #suriye #ankara #güvenli bölge
İlişkili Haberler
SON DAKİKA! Beyazıt Karataş'tan ABD'nin açıklamasına sert yanıt! "Bayramdan sonra 'görüşmek' üzere"
SON DAKİKA! Beyazıt Karataş'tan ABD'nin açıklamasına sert yanıt! "Bayramdan sonra 'görüşmek' üzere"
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazı Karataş, ABD'nin "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" açıklamasına sert cevap verdi. Karataş, "Hazret direktif vermiş. ABD ekibi ile halen ne görüşmesi yapıyorsunuz ki? Bayramdan sonra 'görüşmek' üzere, ABD ekibini gönderin gitsin." ifadelerini kullandı
SON DAKİKA güvenli bölge haberleri... Terör örgütü PKK/PYD'de acil durum! Teröristler ABD üslerine sığınıyor
SON DAKİKA güvenli bölge haberleri... Terör örgütü PKK/PYD'de acil durum! Teröristler ABD üslerine sığınıyor
Türkiye ile ABD arasındaki güvenli bölge görüşmelerinden sonuç çıkmayınca TSK’nın ani gece baskını veya nokta operasyonlardan endişelenen terörör gütü yöneticileri, akşamları güneye gidip geceyi ABD üslerinin yakınındaki bölgelerde geçiriyor. Türkiye’nin Pençe operasyonları da bölgede yakından takip ediliyor. Yerel kaynaklar, PKK/PYD’nin Pençe operasyonları sonrasında Kandil ile Fırat’ın doğusu arasındaki bağın kesilmesinden büyük kaygı duyduklarını söyledi. Yerel kaynaklar, PKK/PYD ile birlikte hareket eden, bölge ticaretini ele geçiren PKK/PYD’ye yakın ailelerin son dönemlerde zenginleştiklerine dikkat çekti. Kaynaklar, bölgede etkin olan aşiretlerin tavrında da değişiklik gözlendiğini ifade etti. PKK/PYD’deki paniği ABD de fark etmiş durumda. Bölgede PKK/PYD merkezlerine ABD’lilerin geliş gidişleri artmış. Yerel halk “PKK/PYD’lilere moral verme amaçlı” diyor. WASHINGTON Post (WP) muhabirleri Souad Mekhennet ve Louisa Loveluck’ın Kamışlı’dan bildirdiğine göre PKK/PYD’liler Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin olası harekatına karşı hazırlık yaptılar. Türkiye sınırındaki bölgelerde yeni tüneller kazıldığını aktaran WP, düzinelerce evin sığınağa dönüştürüldüğünü, yeraltında derme çatma hastaneler açtıklarını bildirdi. MİLLİ Savunma Bakanlığı’nda, Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge için ABD askeri yetkililerle ikinci toplantı yapıldı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington yönetiminin, Türk ordusunun Fırat’ın doğusuna harekat düzenleme niyetinden rahatsız olduğunu söyledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.