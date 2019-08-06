SON DAKİKA HABERLERİ! ABD Savunma Bakanı Esper'den Ankara ve Suriye'nin kuzeyine operasyon açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Ankara'da yapılan güvenli bölge görüşmeleri ve Suriye'nin kuzeyine olası operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
Güvenli bölge görüşmelerini değerlendiren Bakan Esper, "Ankara ile bir anlaşmaya varılabileceğinden umutluyum" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarını sürdüren Esper, Suriye'nin kuzeyine olası operasyonla ilgili bazı ifadeler kullandı.
Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı herhangi bir operasyon kabul edilemez" dedi.
ABD Savunma Bakanı, "Kuzey Kore bu sabah kısa menzilli bir balistik füze fırlattı. Kuzey Kore'nın füze fırlatmasına aşırı tepki vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
ulusal.com.tr
Ankara'da yapılan güvenli bölge görüşmeleri ve Suriye'nin kuzeyine olası operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı herhangi bir operasyon kabul edilemez" şeklinde konuştu. Esper, "Ankara ile bir anlaşmaya varılabileceğinden umutluyum" dedi
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Ankara'da yapılan güvenli bölge görüşmeleri ve Suriye'nin kuzeyine olası operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.