Son dakika haberleri... ABD, Türkiye'nin 'hami devlet' olmasını reddetti

Amerika, Türkiye'nin Washington'da Venezuela Elçiliği'nin elçilik işlevlerini üstlenmesini kabul etmedi. ABD, elçilik binasının ve içeriğinin Maduro hükümetine ait olmadığını ileri sürerek herhangi bir ülkenin diplomatik aracı görevini üstlenmesini reddetti

ABD, Türkiye'nin Washington'da bulunan Venezuela Büyükelçiliği'nin diplomatik işlerini üstlenerek "hami devlet" olmasını reddetti.



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza karara Twitter'dan tepki gösterdi. Arreaza , Viyana Sözleşmesi'ne göre Amerika'nın Venezuela'nın elçiliği için "koruyucu bir devlet" atamayı kabul edebileceğini söyledi.



Öneriye göre ABD'nin, Karakas'daki ABD elçiliğinin korunması için İsviçre görevlendirilecekti. Washington'da bulunan Venezuela elçiliğinin bütün elçilik işlevlerini ise Türkiye üstlenecekti.



Ancak Washington hükümeti, elçilik binasının, arşivlerin ve malların Maduro hükümetine ait olmadığını belirterek koruyucu bir devlet tayin etme kararını reddetti.



Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Moncada, ülkesinin Washington Büyükelçiliğinin korunması için Türkiye'nin ''hami devlet'' olmasını teklif ettiklerini söylemişti.



ulusal.com.tr