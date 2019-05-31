ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "(Menbiç’te Türk ve ABD askerlerinin ortak devriyesi) Buna ek olarak bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Buna ister tampon bölge ister bunu başka birşey olarak adlandırın. Türkiye’ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye’ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor" dedi.



Resmi ziyaret kapsamında Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Pompeo, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Pompeo, "Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'te Türklerle beraber çıkardığımız işi gördünüz." dedi.



Bir gazetecinin, ABD’nin Suriye'nin kuzeyinde bir "tampon bölge" oluşturmayı planladığı ve bunun için müttefiklerinden askeri destek istediği haberlerini hatırlatması üzerine Pompeo, “(Menbiç’te Türk ve ABD askerlerinin ortak devriyesi) Buna ek olarak bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Buna ister tampon bölge deyin ister başka bir şey olarak adlandırın. Türkiye’ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor.” ifadelerini kullandı.



Pompeo, planlanan güvenli bölgenin Türkiye ile bölgedeki ABD destekli gruplar (terör örgütü PKK/PYD) arasındaki gerginlikleri önlemeyi de hedeflediğini belirtti.



"5G ağlara güvenmezsek verileri tutarız"



Pompeo, Çinli telekom şirketi Huawei ürünlerinin Almanya’nın yeni nesil 5G mobil ağında kullanılması konusunda, Washington’un Berlin’in kullandığı mobil ağlara güvenmediği takdirde ABD’nin, vatandaşlarının ve ülkenin ulusal güvenlikle ilgili verileri tutmak zorunda kalabileceğini dile getirdi.



ABD’li bakan, Huawei ürünlerinin oluşturabileceği riskler konusunda uyarılara devam edeceklerini belirterek, “Onlar kendi egemen kararlarını alacaklar ama biz riskler hakkında onlarla açıkça konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.