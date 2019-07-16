Son dakika haberleri... ABD'den yaptırım açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına karşı uygulanması beklenen yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu"Bakan ve Başkan CAATSA kapsamındaki bütün seçenekleri değerlendiriyor. Buradan Türkiye’nin S-400 alımının olası sonuçlarını daha önce defalarca buradan dile getirmiştik" diye sözcü, "Hangi yaptırımların olacağına ilişkin önceden bilgi vermiyoruz. Bakan Başkan ile birlikte bunun üzerinde çalışıyor. Süreç devam ediyor. Yeni bir durum olduğunda sizi bilgilendiririz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, Türkiye'nin, kendi üretimi olan ve NATO sistemine entegre edilebilecek Patriot savunma sistemlerini almasını istiyor.



Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Türk yetkililerse, ABD'nin yaptırım kartını oynamış olmasına rağmen Rusya'dan S-400 satın alma konusunda geri dönüş olmayacağını defalarca söylemişti.



S-400 bataryalarının Türkiye'ye teslimatı geçtiğimiz hafta başlamıştı.