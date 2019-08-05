Son dakika haberleri... Abdullah Ağar: ABD, Türkiye'ye minik bir havuç sunuyor

Washington Post gazetesinin "ABD Türkiye’ye 15 km derinlikte ve 140 km genişlikte bir alan önerdi" ifadelerini aktaran güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, "Suriye’nin 1/3’ünü ~50 bin km2’yi YPG/PKK’ya gasp ettiren ABD Türkiye’ye ~2 bin km2’lik MİNİK BİR HAVUÇ sunuyor. Buradan YPG/PKK’yı kabullenme meşru kabul etme ve dokunmama tuzağı kuruyor" paylaşımı yaptı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Washington Post gazetesinin "ABD Türkiye’ye 15 km derinlikte ve 140 km genişlikte bir alan önerdi" ifadelerini aktardı.



Ağar, ABD'nin Türkiye'ye havuç sunduğunu belirterek şunları ifade etti:



"Washington Post; "ABD Türkiye’ye 15 km derinlikte ve 140 km genişlikte bir alan önerdi."



Suriye’nin 1/3’ünü ~50 bin km2’yi YPG/PKK’ya gasp ettiren ABD Türkiye’ye ~2 bin km2’lik MİNİK BİR HAVUÇ sunuyor!



Buradan YPG/PKK’yı kabullenme meşru kabul etme ve dokunmama tuzağı kuruyor.



ulusal.com.tr



