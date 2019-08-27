Büyük operasyon başlatıldı
Büyük operasyon başlatıldı
Erzurum'da deprem oldu
Erzurum'da deprem oldu
İzmir Orman Bölge Müdürü açıkladı
İzmir Orman Bölge Müdürü açıkladı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! Abdullah Ağar'dan SU-57 ve SU-35 yorumu: Kısaca Türkiye Atlantik'ten bir adım daha uzaklaşıp Avrasya'ya bir adım daha yaklaşacak

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilecek olan  SU-57 ve SU-35'lerle ilgili olarak, eğer doğrudan temin, ortak üretim, tekno transfer üzerinden bu işbirliğinin gelişip ve sonuç alınması durumunda Türkiye'nin Atlantik'ten bir adım daha uzaklaşıp Avrasya'ya bir adım daha yaklaşacağını aktardı

Son dakika haberleri! Abdullah Ağar'dan SU-57 ve SU-35 yorumu: Kısaca Türkiye Atlantik'ten bir adım daha uzaklaşıp Avrasya'ya bir adım daha yaklaşacak

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün SU-57 ve SU-35'lerin gösterileceğini söylediği açıklamayı paylaştı.

Ağar, eğer doğrudan temin, ortak üretim, tekno transfer üzerinden bu işbirliğinin gelişip ve sonuç alınması durumunda Türkiye'nin Atlantik'ten bir adım daha uzaklaşıp Avrasya'ya bir adım daha yaklaşacağını söyledi.

Ağar, şöyle devam etti:

"- 1948’den  beri devam eden ABD F serisi bağımlılığı sona erecek.

- TR’nin Batı bloğu ile başta güvenlik/jeopolitik ve stratejik ilişkileri olmak üzere pek çok alanda çok farklı bir boyuta sürüklenecek.

- Türkiye rakip eksenler arasında denge kurmanın zorluklarıyla karşılaşacak.

- Hassas zorluk ve rekabetleri kendi milli güç unsurları ile dengelemeyi öğrenmek zorunda kalacak."

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah ağar #son dakika #son dakika haberleri #rusya #türkiye #recep tayyip erdoğan #su-57 #su-35
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.