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Son dakika haberleri... Abdullah Ağar: Şok, panik ve korku vardı PKK'da

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, "YPG/PKK dün gece resmen panikteydi. Şok, panik ve korku vardı PKK’da." dedi. Ağar, "TSK, sınırdan 170-180 km uzaktaki Mahmur/Karacak dağındaki 20 civarında hedefi son derece güçlü bir armadayla; 10'dan fazla jet ve iha'larla vurdu" bilgilerini paylaştı

Son dakika haberleri... Abdullah Ağar: Şok, panik ve korku vardı PKK'da

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü YPG/PKK'nın dün gece panikte olduğunu belirtti.

Ağar, şunları ifade etti:

"YPG/PKK dün gece resmen panikteydi.

TSK, sınırdan 170-180 km uzaktaki Mahmur/Karacak dağındaki 20 civarında hedefi son derece güçlü bir armadayla; 10'dan fazla jet ve iha'larla vurdu.

Şok, panik ve korku vardı PKK’da.

Gece boyunca ağlaştılar.

TSK’nın baskının sürekli/artarak ve farklı alanlarda derinleşerek devam ettiği görülüyor.

Mahmur/Karacuk dağı YPG/PKK’nın en önemli yuvalanma alanı alanlarından biri.

Burada terör karargahları ve bazı silah/patlayıcı eğitim alanları/atölyeleri var.

Drone imali/eğitimi vs.

En önemli terörist kaynağı/terörist bulma ve eğitme yerlerinden biri. Irak-Suriye ve dağlık alanlardaki terörünü buradan elamanladığı ve eğittiği teröristlerle besliyor.

Mahmur/Karacuk daha önce 12.12.18’de vurulmuştu."

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah ağar #terör #pkk #YPG
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