Son dakika haberleri... Abdullah Ağar: Şok, panik ve korku vardı PKK'da

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, "YPG/PKK dün gece resmen panikteydi. Şok, panik ve korku vardı PKK’da." dedi. Ağar, "TSK, sınırdan 170-180 km uzaktaki Mahmur/Karacak dağındaki 20 civarında hedefi son derece güçlü bir armadayla; 10'dan fazla jet ve iha'larla vurdu" bilgilerini paylaştı

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü YPG/PKK'nın dün gece panikte olduğunu belirtti.



Ağar, şunları ifade etti:



"YPG/PKK dün gece resmen panikteydi.



TSK, sınırdan 170-180 km uzaktaki Mahmur/Karacak dağındaki 20 civarında hedefi son derece güçlü bir armadayla; 10'dan fazla jet ve iha'larla vurdu.



Şok, panik ve korku vardı PKK’da.



Gece boyunca ağlaştılar.



TSK’nın baskının sürekli/artarak ve farklı alanlarda derinleşerek devam ettiği görülüyor.



Mahmur/Karacuk dağı YPG/PKK’nın en önemli yuvalanma alanı alanlarından biri.



Burada terör karargahları ve bazı silah/patlayıcı eğitim alanları/atölyeleri var.



Drone imali/eğitimi vs.



En önemli terörist kaynağı/terörist bulma ve eğitme yerlerinden biri. Irak-Suriye ve dağlık alanlardaki terörünü buradan elamanladığı ve eğittiği teröristlerle besliyor.



Mahmur/Karacuk daha önce 12.12.18’de vurulmuştu."



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