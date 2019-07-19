Son dakika haberleri... Abdullah Ağar: Şok, panik ve korku vardı PKK'da

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü YPG/PKK'nın dün gece panikte olduğunu belirtti.
Ağar, şunları ifade etti:
"YPG/PKK dün gece resmen panikteydi.
TSK, sınırdan 170-180 km uzaktaki Mahmur/Karacak dağındaki 20 civarında hedefi son derece güçlü bir armadayla; 10'dan fazla jet ve iha'larla vurdu.
Şok, panik ve korku vardı PKK’da.
Gece boyunca ağlaştılar.
TSK’nın baskının sürekli/artarak ve farklı alanlarda derinleşerek devam ettiği görülüyor.
Mahmur/Karacuk dağı YPG/PKK’nın en önemli yuvalanma alanı alanlarından biri.
Burada terör karargahları ve bazı silah/patlayıcı eğitim alanları/atölyeleri var.
Drone imali/eğitimi vs.
En önemli terörist kaynağı/terörist bulma ve eğitme yerlerinden biri. Irak-Suriye ve dağlık alanlardaki terörünü buradan elamanladığı ve eğittiği teröristlerle besliyor.
Mahmur/Karacuk daha önce 12.12.18’de vurulmuştu."
ulusal.com.tr
Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, "YPG/PKK dün gece resmen panikteydi. Şok, panik ve korku vardı PKK’da." dedi. Ağar, "TSK, sınırdan 170-180 km uzaktaki Mahmur/Karacak dağındaki 20 civarında hedefi son derece güçlü bir armadayla; 10'dan fazla jet ve iha'larla vurdu" bilgilerini paylaştı
Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü YPG/PKK'nın dün gece panikte olduğunu belirtti.