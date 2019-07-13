Son dakika haberleri... Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna flaş yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılarak bir konuşma yaptı. Gül ayrıca gazetecilerin yeni parti sorusuna, "Söyleyeceklerim sadece bu kadar." yanıtını verdi. Öte yandan, Gül, kente gelişinde Kayseri Havalimanı'nda kendisini bekleyen gazetecilere, ziyaretinin tamamen eğitimle ilgili olduğunu kaydetti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan üniversitenin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Yaptığınız iş daima insanlara hizmet etmek amacıyla olsun. Prensipli olun, ilkeli olun, hep değerleriniz olsun." dedi.



Gül, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mezuniyet Töreni'nde, üniversiteyi kurarken amaçlarının iyi bir üniversite kurmak olduğunu söyledi.



YENİ PARTİ SORUSUNA YANIT



Gül ayrıca gazetecilerin yeni parti sorusuna, "Söyleyeceklerim sadece bu kadar." yanıtını verdi.



ZİYARET EĞİTİMLE İLGİLİ



Öte yandan, Gül, kente gelişinde Kayseri Havalimanı'nda kendisini bekleyen gazetecilere, ziyaretinin tamamen eğitimle ilgili olduğunu kaydetti.



ulusal.com.tr