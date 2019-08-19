Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından 'terör bağlantıları gerekçesiyle' görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından yaptıkları açıklamalarla HDP'li isimlere sahip çıktı. İki ismin de saat 14.03'te paylaşım yapması dikkatleri çekti

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından paylaşımlarda bulundu.



Abdullah Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır." ifadelerini kullandı.



Ahmet Davutoğlu ise "Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir." paylaşımı yaptı.



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İki ismin de saat 14.03'te paylaşım yapması dikkatleri çekti.



ulusal.com.tr







