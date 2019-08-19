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Son dakika haberleri! Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu, HDP'li isimlere sahip çıktı! Dikkat çeken detay

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından 'terör bağlantıları gerekçesiyle' görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından yaptıkları açıklamalarla HDP'li isimlere sahip çıktı. İki ismin de saat 14.03'te paylaşım yapması dikkatleri çekti

Son dakika haberleri! Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu, HDP'li isimlere sahip çıktı! Dikkat çeken detay

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından paylaşımlarda bulundu.

Abdullah Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu ise "Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir." paylaşımı yaptı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

İki ismin de saat 14.03'te paylaşım yapması dikkatleri çekti.

ulusal.com.tr



Etiketler; #hdp #abdullah gül #Ahmet Davutoğlu
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