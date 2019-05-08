11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından açıklama yaptı. Gül açıklamasında, "Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu ise, "YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir." dedi

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından açıklama yaptı.



Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

11'inci Cumhurbaşkanı Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım.Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız."



Davutoğlu'ndan açıklama

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını, "31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır." sözleriyle değerlendirdi.



Davutoğlu'un açıklaması şöyle;

"Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin tüm eksiklerine rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor zamanlardan, kritik eşiklerden çekip çıkaran milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi olmuştur.

Siyasî geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır.

Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir.

Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir. Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır."







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