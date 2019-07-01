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Son dakika haberleri... Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert eleştiriler! "Nasıl olsa muhafazakar seçmen balık hafızalıdır! Unutmuştur"

Necmettin Erbakan'ın Başmüsteşarı, Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Prof. Dr. Mete Gündoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi. Gündoğan, "Biri, Irak ve Suriye'nin bu hale gelmesine vesile olmuş. Öteki, ekonomimizi küresel finans kapitale eklemlemiş. Beriki, tövbekar mış gibi yaparak kandırılmayı bekleyenlerin arasında keyif yapıyor... Ooh, suyundan da koyun. Nasıl olsa muhafazakar seçmen balık hafızalıdır. Unutmuştur." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert eleştiriler! "Nasıl olsa muhafazakar seçmen balık hafızalıdır! Unutmuştur"

Necmettin Erbakan'ın Başmüsteşarı Prof. Dr. Mete Gündoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert eleştiriler yöneltti.

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Mete Gündoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gündoğan'ın ifadeleri şöyle:

"Biri, Irak ve Suriye'nin bu hale gelmesine vesile olmuş. 

Öteki, ekonomimizi küresel finans kapitale eklemlemiş. 

Beriki, tövbekar mış gibi yaparak kandırılmayı bekleyenlerin arasında keyif yapıyor...

Ooh, suyundan da koyun.

Nasıl olsa muhafazakar seçmen balık hafızalıdır. 

Unutmuştur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mete gündoğan #abdullah gül #Ahmet Davutoğlu #necmettin erbakan
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