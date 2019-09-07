Son dakika haberleri! Abdullah Gül ve Ali Babacan ile birlikte hareket eden eski bakanın Beşir Atalay olduğu iddia edildi
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile eski bir bakanın birlikte hareket ettiği iddiaları sonrası Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan, bugünkü haberinde "Bu eski bakanın, Abdullah Gül ve Ali Babacan'la birlikte hareket eden Beşir Atalay olduğu öğrenildi" ifadelerine yer verdi
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile eski bir bakanın birlikte hareket ettiği öne sürülmüştü.
Bu bakanın kim olduğu merak ediliyordu.
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaşadığı bir olayı aktardı.
Babacan, Erdoğan'ın "Partiden zaten istifa etmiş, sonra benden randevu istiyor. 70 yaşında bir adam. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun? Görüştüm tabii ama tuhaf buldum yani" dediğini yazdı.
GÜL VE BABACAN İLE HAREKET EDEN ESKİ BAKAN KİM?
Nuray Babacan'ın haberinde, "Bu eski bakanın, Abdullah Gül ve Ali Babacan'la birlikte hareket eden Beşir Atalay olduğu öğrenildi" ifadeleri yer aldı.
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