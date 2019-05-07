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Son dakika haberleri... Abdullah Gül'den YSK'nın İstanbul kararına dair açıklama

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Abdullah Gül'den YSK'nın İstanbul kararına dair açıklama

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine yönelik verdiği kararı değerlendirdi.

Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

11'inci Cumhurbaşkanı Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım.

Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdullah gül #ysk #istanbul
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