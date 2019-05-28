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Son dakika haberleri... Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabı için Avukat Umur Yıldırım ve Aile Bakanlığı suç duyurusunda bulundu (Kurgu Kültür Merkezi Yayınları)

Avukat Umur Yıldırım, "Çocuk istismarını teşvik eden #Zümrütapartmanı ismimli paçavranın derhal toplatılması, basımın durdurulması, #AbdullahŞevki nin tutuklaması ve hakkında kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurumuzu gerçekleştirdik" açıklaması yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi

Son dakika haberleri... Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabı için Avukat Umur Yıldırım ve Aile Bakanlığı suç duyurusunda bulundu (Kurgu Kültür Merkezi Yayınları)

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabındaki satırlar tepki çekti

Abdullah Şevki, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan Zümrüt Apartmanı kitabında, pedofili içeren, okuyanları iğrendiren satırların yer aldığı ortaya çıktı.

KİTAP İÇİN SUÇ DUYURUSU

Avukat Umur Yıldırım, kitap için suç duyurusunda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Çocuk istismarını teşvik eden #Zümrütapartmanı ismimli paçavranın derhal toplatılması, basımın durdurulması, #AbdullahŞevki nin tutuklaması ve hakkında kamu davası açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurumuzu gerçekleştirdik"

AİLE BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kurgu Kültür Merkezi Yayınları #Zümrüt Apartmanı #abdullah şevki
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