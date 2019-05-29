Gazeteci İsmail Saymaz, "'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabı basan yayıncı gözaltında ve yargılanacak. Devlet görevini yapıyor. Bu sabah birileri yayıncıya ait kültür merkezinin camlarını taşlarla kırmış. Türkiye, herkesin kendi hukukunu uyguladığı bir ülke değildir ve olmamalıdır." ifadelerini kullandı

Gazeteci İsmail Saymaz, Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabının çıktığı Kurgu Kültür Merkezi Yayınları'nın kültür merkezinin camlarının kimliği belirsiz kişilerce kırıldığını belirtti.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saymaz, "'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabı basan yayıncı gözaltında ve yargılanacak. Devlet görevini yapıyor. " ifadelerini kullandı.



Saymaz, "Bu sabah birileri yayıncıya ait kültür merkezinin camlarını taşlarla kırmış. Türkiye, herkesin kendi hukukunu uyguladığı bir ülke değildir ve olmamalıdır." paylaşımı yaptı.



NE OLMUŞTU



Abdullah Şevki, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan Zümrüt Apartmanı kitabında, pedofili içeren, okuyanları iğrendiren satırların yer aldığı ortaya çıkmıştı.



Art arda suç duyurusunda bulunulmuş, kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alınmıştı.



ulusal.com.tr



