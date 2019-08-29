İdam tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, parlamentonun vereceği bir karar olduğunu belirtti. Gül, konunun anayasa değişikliği gerektirdiğinin altını çizdi. Kadın cinayetlerine değinen Bakan Gül, "Üzerimize düşeni yapacağız" dedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, idam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.



Gül, şunları söyledi:



"Bu konu tabi parlamentonun bir karardır, anayasa değişikliği gereken bir konudur. Parlamento bu konuda bir düzenleme yaparsa sayın Cumhurbaşkanı da o tutumunu bir kez daha söylemiştir. Umarız bu tür cezalara karşı hak edilen cezalar gecikmeksizin verilir ve bu tür acı hadiseleri de umarız yaşamayız. Bu konuda toplum olarak el birliği ile ne gerekiyorsa kanun, uygulama, idari tedbirler hepimize düşen sorumluluk elbette hepimizin görevidir."



KADIN CİNAYETLERİ



Kadın cinayetlerine değinen Bakan Gül, "Üzerimize düşeni yapacağız" dedi.



SAHİLLERDEKİ YAPILAŞMA



Adalet Bakanı Gül ile birlikte Ankara'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da soruları yanıtladı.



Sahillerdeki yapılaşma konusu ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Kurum, 1870 konut ile 6 otelin incelemesinin bittiğini bildirdi.



ulusal.com.tr