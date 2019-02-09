Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi hakkında konuştu. Gül, "15 Temmuz gecesi milletin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini, yargı mensupları da adliyelerde sürdürüyor. Bu nöbet halen devam ediyor. Rehavete ve yılgınlığa yer yoktur. Bu nöbet, mücadele başarıya ulaşana dek devam etmelidir. Asla ve asla 'Bunları bitirdik, bunların sayısı bu kadardı' diyerek rehavete kapılmayacağız. Çünkü bu örgütün amacını en iyi siz biliyorsunuz. Ağır ceza mahkemesi başkanı kamerada resmini gösteriyor, sözde sakal bıyık bırakmış. Dalga geçer gibi 'O kişi ben değilim' diyerek bu milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye çalışıyor. Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler" dedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı FETÖ sanıklarının mahkemelerde dalga geçer gibi "O kişi ben değilim." diyerek milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler." dedi.



Gül, Antalya'da düzenlenen "Yargı Teşkilatı Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin devlet ve toplum hayatı açısından kritik bir eşik olduğunu söyledi.



Siyasi tarih boyunca yüz yüze gelinen en büyük tehditlerden birinin hain ve acımasız yüzünü en açık şekilde bu tarihte gösterdiğini işaret eden Gül, şöyle konuştu:



"Yine bu tarih, korku duvarlarının aşıldığı bir tarihtir. Milletimiz silaha karşı yürekle karşı durmuş, FETÖ'nün esaret teşebbüsüne cesaretle yanıt vermiştir. O gece süratle harekete geçen yargı mensuplarımız da bu ihanet şebekesinin adalet önüne çıkarılmasında kritik bir görevi yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi milletin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini, yargı mensupları da adliyelerde sürdürüyor. Bu nöbet halen devam ediyor. Rehavete ve yılgınlığa yer yoktur. Bu nöbet, mücadele başarıya ulaşana dek devam etmelidir. Asla ve asla 'Bunları bitirdik, bunların sayısı bu kadardı.' diyerek rehavete kapılmayacağız. Çünkü bu örgütün amacını en iyi siz biliyorsunuz. Ağır ceza mahkemesi başkanı kamerada resmini gösteriyor, sözde sakal bıyık bırakmış. Dalga geçer gibi 'O kişi ben değilim.' diyerek bu milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye çalışıyor. Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler."



Bugüne kadar kaydedilen aşamanın önemli olduğuna işaret eden Gül, "Mücadelenin başarılı, kuvvetli yönleri sahadaki diğer mücadele unsurlarıyla birlikte sizin eserinizdir. Gayretleriniz her türlü takdirin üstündedir. Biz bu mücadelede yargı mensuplarımızın sonuna dek yanında durduk. Teknik ve idari ihtiyaçları karşılamaya, sahada karşılaşılan problemlerin çözümünde destek olduk. Desteğimiz kesintisiz sürecektir. Yegane talebimiz, adaletin tecellisidir." ifadelerini kullandı.