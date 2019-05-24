Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Avukatların İmralı'ya gitmesinin çözüm süreci ile de İstanbul seçimi ile de ilgisi yok. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin temel felsefesi ve sloganı 'Güven veren adalet'. Bu mottoyla çalışmaları yaptık. Belge, Türkiye'nin daha özgürlükçü, demokrasisinin daha da geliştiği, hak ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı bir yol haritasıdır. Süresiz nafaka adil değil, hakkaniyet ve adalet ölçüsü içinde düzenlenmesi gerekir. Afla ilgili herhangi bir çalışmamız yok" dedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açıklamalar yaptı.



Gül, şunları söyledi:



"Hakimler, kararı ile konuşur.



Avukatların İmralı'ya gitmesinin çözüm süreci ile de İstanbul seçimi ile de ilgisi yok.



Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin temel felsefesi ve sloganı 'Güven veren adalet'. Bu mottoyla çalışmaları yaptık.



Belge, Türkiye'nin daha özgürlükçü, demokrasisinin daha da geliştiği, hak ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı bir yol haritasıdır.



Süresiz nafaka adil değil, hakkaniyet ve adalet ölçüsü içinde düzenlenmesi gerekir.



Boşanma süreci için arabuluculuk sistemini de tartışıyoruz.



Afla ilgili herhangi bir çalışmamız yok."



ulusal.com.tr