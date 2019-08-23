Adalet Bakanı Gül'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut hakkında açıklama yaptı.



Katil kocanın tutuklandığını belirten Gül, "Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr