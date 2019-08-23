Samsun'da sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti
Samsun'da sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da birçok noktada denetim
İstanbul'da birçok noktada denetim
Gaziantep'te evin zemini çöktü
Gaziantep'te evin zemini çöktü
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut hakkında açıklama yaptı. 

Katil kocanın tutuklandığını belirten Gül, "Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #adalet bakanı #emine bulut
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.