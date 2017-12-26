Son KHK'daki sivillere ceza muafiyeti ile ilgili hüküme dair eleştiriler yapılmaya devam ediliyor. Adalet Bakanı Gül, hükme dair, "Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Gül, tek tip kıyafet ve ByLock'a dair de konuştu

Son Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) tartışma yaratan sivillere ceza muafiyetiyle ilgili tartışmalar sürüyor.



Tartışmalar sürerken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.



Adalet Bakanı Gül, sivillere ceza muafiyetiyle ilgili, "Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor" dedi.



Gül, 696 sayılı KHK'daki 121. maddenin 15 ve 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirterek, "Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok. Burada, 'Acaba gündelik hayatta, ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak' şeklinde bir okuma, doğru okuma değildir." ifadelerini kullandı.



TEK TİP KIYAFET



Adalet Bakanı, tek tip kıyafete dair, "Kapsamı duruşmalarla sınırlı olmak üzere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay içerisinde bir yönetmeliğin çıkarılması hususunda bir düzenleme getirdi. Bir ay içerisinde yönetmelik çıktıktan sonra da yürürlüğe girecek bu uygulama." dedi.



CHP'NİN AYM'YE BAŞVURACAĞINA DAİR AÇIKLAMA



Adalet Bakanı Gül, CHP'nin KHK'larla ilgili Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuracağına yönelik açıklamayı değerlendirdi.



Anayasa'nın hükmünün açık olduğunu belirten Gül, "Bir Anayasa denetimine gidilemeyeceğine yönelik durum söz konusudur. Bu tür çabaların, beyhude çabalar olduğunu ifade etmek isterim. Bizim, sınırımız hukuk. Anayasa çerçevesinde tüm işlemler yapılmıştır." ifadelerini kullandı.



BYLOCK



Adalet Bakanı, ByLock ile ilgili soruya ise "ByLock ile ilgili Yargıtayın vermiş olduğu bir karar var; 'Terör örgütünün haberleşme ağı olarak kullanıldığı, örgüt üyeliğinin önemli delillerinden olduğu...' Burada, ByLock kullanmadığına yönelik bir çalışma, ilgili kurumlarla yapılması, tamamlanması halinde, bunlarla ilgili başka delil yoksa gözden geçirilebilir. Bu konuyla ilgili kurumlarımız çalışmalarını yapmaktadırlar." yanıtını verdi.



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