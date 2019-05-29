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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül'den o hakime sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz." dedi. Kartal Anadolu Adliyesi, 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada kadın avukat savunma yapmak için ayağa kalkınca, erkek hakim, avukatın eteği için "15 santimetre yukarıda. Mevzuata aykırı" demişti

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül'den o hakime sert tepki

Kartal Anadolu Adliyesi, 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada kadın avukat savunma yapmak için ayağa kalkınca, erkek hakim, avukatın eteği için "15 santimetre yukarıda. Mevzuata aykırı" demişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, o hakime sert tepki gösterdi.

Gül, şunları ifade etti:

"Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim.

Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun  önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez.

Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdulhamit gül #adalet bakanı
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