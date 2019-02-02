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Son dakika haberleri... Adana'da deprem oldu! Art arda açıklamalar (2 Şubat 2019 Cumartesi Kandilli AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 15.20'de Adana'nın Ceyhan ilçesinde yerim 10 kilometre derinliğinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,4 olarak revize etti. AFAD tarafından "Adana Ceyhan’da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı. AFAD tarafından deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Şehrimizde hafif yaşanan depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar deprem anında yaşadıkları paniği sosyal medya hesaplarından anlattı. Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, ""İlk belirlemelere göre çok şükür bir sorun, bir sıkıntı, bir hasar yok şu anda" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Adana'da deprem oldu! Art arda açıklamalar (2 Şubat 2019 Cumartesi Kandilli AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde deprem oldu.

Depremin saat 15.20'de meydana geldiği belirtildi

Depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu aktarıldı.

Öte yandan depremin büyüklüğünün de 4,6 olduğu açıklandı.

KANDİLLİ REVİZE ETTİ

Bu arada Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,4 olarak revize etti.

Öte yandan vatandaşlar deprem anında yaşadıkları paniği sosyal medya hesaplarından anlattı

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Adana Ceyhan’da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı. AFAD tarafından deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, depremle ilgili açıklama yaptı. Sözlü, "Şehrimizde hafif yaşanan depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

CEYHAN KAYMAKAMI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, ilçede meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İlk belirlemelere göre çok şükür bir sorun, bir sıkıntı, bir hasar yok şu anda." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntının hemen ardından ilçe merkezinde yapısal açıdan hassas olan yerlerde polis ekiplerini görevlendirip inceleme yaptırdığını belirtti.

Yılmaz, "İlçe merkezinden ve köylerimizden gelen herhangi bir olumsuz haber, ihbar yok. Köy muhtarlarını aratıyorum bize ulaşan bir sorun şu ana kadar yok. En çok sallanan yerlerden başlamak üzere hepsi ile tek tek görüşüyoruz. İlk belirlemelere göre çok şükür bir sorun, bir sıkıntı, bir hasar yok şu anda." ifadelerini kullandı. 

Yılmaz, görevli ekiplerin sahada incelemelerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Bu arada, depremin çevre il ve ilçelerden de hissedildiği öğrenildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #adana #deprem #son dakika
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