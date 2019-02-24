banner1002
Bahçelievler'de metrobüs kazası
Bahçelievler'de metrobüs kazası
TBMM Başkan adayı Şentop parti gruplarını ziyaret etti
TBMM Başkan adayı Şentop parti gruplarını ziyaret etti
ABD yanlısı Guaido, Pence ile görüşecek
ABD yanlısı Guaido, Pence ile görüşecek
İDO ve BUDO seferlerinde çok sayıda iptal var
İDO ve BUDO seferlerinde çok sayıda iptal var

Son Dakika haberleri... ADD'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

Süheyl Batum'un görevden alınmasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı belli oldu

Son Dakika haberleri... ADD'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) yeni Genel Başkanı belli oldu. Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Süheyl Batum'dan boşalan genel başkanlık görevine Hüseyin Emre Altınışık getirildi.

İl örgütlerine gönderilen genelgede Altınışık'ın başkanlığı duyulurken şu ifadelere yer verildi:

“Sayın örgütümüze, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz 24 Şubat 2019 Pazar günü (bugün) yaptığı toplantıda; Genel Başkanlığa Hüseyin Emre Altınışık'ı, Genel Başkan Yardımcılığına Tolga Kale’yi, Genel Sekreterliğe Ersan Petekkaya’yı, Genel Sekreter Yardımcılıklarına Melek Esmer ve Sevil Nazan Keskin’i seçmiştir.

Genel Yönetim Kurulu, Anıtkabir’de Atamızı ve Kurucu Genel Başkanımız Prof.Dr. Muammer Aksoy’un kabrini ziyaretin ardından yeni görevlerine başlamışlardır.

Kamuoyuna ve Saygın Örgütümüze saygıyla duyurulur.”

Altınışık, daha önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve ADD Genel Başkanlığı'na aday olmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #add
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.