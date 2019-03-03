banner1002
İsrail'de Netanyahu protestosu
İsrail'de Netanyahu protestosu
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı

Son dakika haberleri... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandığı belirtilen bir kişi Bodrum ilçesinde yakalandı.

Son dakika haberleri... Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandığı belirtilen bir kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Polis ekipleri, Bodrum'da durumundan şüphelendikleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde yaptıkları sorgulamada, sahte kimlik taşıdığını belirledikleri kişiyi gözaltına aldı. 

Yapılan araştırmada şüphelinin, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan A.M.B. olduğu belirlendi. 

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine getirilen A.M.B'nin, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adnan oktar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.