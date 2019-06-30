Son dakika haberleri... AFAD'dan Suriyelilerle ilgili açıklama

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın bir takipçisinin "12 ayda Suriyelilere yalnızca harçlık adı altında harcanacak 2.7 Milyar Türk Lirası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinden 150 milyon Türk Lira fazlasına tekabül ediyor. 1.6 Milyon Suriyeli için hesap böyle, peki ya 5 milyonu?" mesajına "Rakamlar ortada bu durum sürdürülemez" yazdığı yoruma yanıt geldi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Etmeyin eylemeyin! Algı oluşturarak ateş yakmaya çalışıyorsunuz, sonra da ateş var diyorsunuz. Bu para Suriyeliler için ABden geliyor, bütçeden gibi sunuyorsunuz. Ekonomiye katkı oluyor kötü mü?! Ayrıca sadece belli kriterlere uyanlara bu yardım yapılıyor. Yapılmasın mı?" dedi

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın bir takipçisinin "12 ayda Suriyelilere yalnızca harçlık adı altında harcanacak 2.7 Milyar Türk Lirası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinden 150 milyon Türk Lira fazlasına tekabül ediyor. 1.6 Milyon Suriyeli için hesap böyle, peki ya 5 milyonu?" mesajına "Rakamlar ortada bu durum sürdürülemez" yazdığı yoruma yanıt geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:



"Etmeyin eylemeyin!



Algı oluşturarak ateş yakmaya çalışıyorsunuz, sonra da ateş var diyorsunuz.



Bu para Suriyeliler için ABden geliyor, bütçeden gibi sunuyorsunuz.



Ekonomiye katkı oluyor kötü mü?!



Ayrıca sadece belli kriterlere uyanlara bu yardım yapılıyor.



Yapılmasın mı?"



ulusal.com.tr







