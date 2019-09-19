MSB'de Gaziler Günü töreni
MSB'de Gaziler Günü töreni
Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de yakalandı
Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması
Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması
TEKNOFEST'e rekor ziyaret
TEKNOFEST'e rekor ziyaret

Son dakika haberleri... AFAD'dan Tuzla açıklaması

AFAD'dan, Tuzla'daki fabrika yangını sonrasında AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Son dakika haberleri... AFAD'dan Tuzla açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada, ihbar üzerine itfaiye, AFAD, emniyet ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerine ivedilikle sevk edilerek yangın söndürme çalışmalarının 53 araç ve 147 personelle yürütüldüğü aktarıldı.
Yangının 18.15 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sistemi'nde olağan dışı bir veri alınmadığının bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığında bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve akademisyenler katılım sağlamıştır. Toplantı sonucunda, olayla ilgili halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #tuzla #AFAD
Önceki Haber
Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Sonraki Haber
Zarif BM görüşmelerine katılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.