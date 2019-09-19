AFAD'dan, Tuzla'daki fabrika yangını sonrasında AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, ihbar üzerine itfaiye, AFAD, emniyet ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerine ivedilikle sevk edilerek yangın söndürme çalışmalarının 53 araç ve 147 personelle yürütüldüğü aktarıldı.

Yangının 18.15 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sistemi'nde olağan dışı bir veri alınmadığının bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığında bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve akademisyenler katılım sağlamıştır. Toplantı sonucunda, olayla ilgili halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir."