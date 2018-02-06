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Son dakika haberleri: Afrin operasyonunda 970 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Harekat başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970'e yükseldi

Son dakika haberleri: Afrin operasyonunda 970 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni açıklama yaptı.

Açıklamada, harekat kapsamında bugün 23 PKK-KCK-PYD-YPG ve IŞİD teröristinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 oldu.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 06 Şubat 2018 tarihinde, 23 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #afrin #zeytin dalı harekatı #terörist
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