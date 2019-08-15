Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kepez Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kepez Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Kepez Dağı'nın Yazıköy ve Kötüre mahallelerinde kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Afşin Belediyesi ekipleri, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına bir helikopter, 15 arazöz, 2 dozer, 2 greyder, 10 su tankı ve ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti.



Yangın, bölge sakinleri ve ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucu söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı.



Söndürme çalışmalarına katılan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için canla başla çalıştığını belirterek, kamu kurumlarından da iş makinesi takviyesi istediklerini söyledi.



Yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.







