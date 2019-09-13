banner977

banner1066

Son dakika haberleri... Ağrı Doğubayazıt'ta deprem (13 Eylül 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ağrı Doğubayazıt'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

GÜNDEM 13.09.2019, 01:11 13.09.2019, 01:19
Son dakika haberleri... Ağrı Doğubayazıt'ta deprem (13 Eylül 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 01:03'te Ağrı Doğubayazıt'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

#ağrı #deprem #son depremler #kandilli rasathanesi
Yorumlar (0)