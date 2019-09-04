Ahmet Bağış, 2005 yılında Mühendis olarak başladığı sırasıyla Bilgi İşlem, Makine ve Malzeme İkmal, Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim dairelerinde Daire Başkan, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak çalıştığı İETT'de Genel Müdür Vekilliği görevinden istifa etti. Bağış, "İETT'de şahsımla birlikte yola devam edilmesi iradesini karşılık yönetim ekibimin belirlenmesi noktasında bana gerekli alanın açılamadığını üzülerek müşahede ettim. Bu durumun önümüzdeki süreçte yaratacağı olumsuzlukları görmem, değerlerim, iş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği 24/11/2017 tarihinden itibaren ifa etmekte olduğum İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum." dedi

Ahmet Bağış, yaptığı açıklamada şunları belirtti:



"23 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonucunda aziz İstanbul halkının çoğunluğunun teveccühleri ve destekleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun 8 Ağustos 2019 tarihinde açıklamış olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst yönetiminde benim ismime yer vermiş olması ve



Sayın Başkana bu teveccühlerinden dolayı şükran duyguları. iletiyorum. Başarıda ekip ruhunun önemli olduğunu düşünüyor, birlikte çalışılacak ekibin seçiminde kurumun üst yöneticisinin belirleyici olması gerektiğine inanıyorum.



Üst yöneticinin kurumu birlikte yöneteceği ekibi seçmesi konusunda yetki sahibi olması kurumun başarısı açısından son derece önemlidir.



İETT'de şahsımla birlikte yola devam edilmesi iradesini karşılık yönetim ekibimin belirlenmesi noktasında bana gerekli alanın açılamadığını üzülerek müşahede ettim. Bu durumun önümüzdeki süreçte yaratacağı olumsuzlukları görmem, değerlerim, iş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği 24/11/2017 tarihinden itibaren ifa etmekte olduğum İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum.



2005 yılında Mühendis olarak başladığım sırasıyla Bilgi İşlem, Makine ve Malzeme İkmal, Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim dairelerinde Daire Başkan, Genel Müdür Yardımcısı ve nihayetinde Genel Müdür Vekili olarak çalıştığım İstanbul'un en önemli ve köklü markası olan İETT'ye bundan sonraki süreçte hangi konumda çalışırsam çalışayım kurumun başarısı için gayret göstermeye ve İstanbul için yapılacak hayırlı çalışmalara bilgi, birikim ve tecrübemle katkı sunmaya devam edeceğim.



Gereğini saygılarımla arz ederim."







AHMET BAĞIŞ KİMDİR



1973 yılında Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında yüksek lisansını, 2001’de doktorasını Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 2005 yılına kadar Öğretim Üyesi olarak ders verdi. 2005 yılında İETT’ye atandı. 2005-2010 yılları arasında İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra sırasıyla; Makine İkmal Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak çalıştı. 2014 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 24 Kasım 2017 tarihinde vekaleten Genel Müdürlük görevine getirilen Bağış, evli ve dört çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.



ulusal.com.tr "23 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sonucunda aziz İstanbul halkının çoğunluğunun teveccühleri ve destekleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun 8 Ağustos 2019 tarihinde açıklamış olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst yönetiminde benim ismime yer vermiş olması ve İETT 'de şahsımla yola devam etme kararı alması beni onurlandırmıştır.Sayın Başkana bu teveccühlerinden dolayı şükran duyguları. iletiyorum. Başarıda ekip ruhunun önemli olduğunu düşünüyor, birlikte çalışılacak ekibin seçiminde kurumun üst yöneticisinin belirleyici olması gerektiğine inanıyorum.Üst yöneticinin kurumu birlikte yöneteceği ekibi seçmesi konusunda yetki sahibi olması kurumun başarısı açısından son derece önemlidir.İETT'de şahsımla birlikte yola devam edilmesi iradesini karşılık yönetim ekibimin belirlenmesi noktasında bana gerekli alanın açılamadığını üzülerek müşahede ettim. Bu durumun önümüzdeki süreçte yaratacağı olumsuzlukları görmem, değerlerim, iş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği 24/11/2017 tarihinden itibaren ifa etmekte olduğum İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum.2005 yılında Mühendis olarak başladığım sırasıyla Bilgi İşlem, Makine ve Malzeme İkmal, Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim dairelerinde Daire Başkan, Genel Müdür Yardımcısı ve nihayetinde Genel Müdür Vekili olarak çalıştığım İstanbul'un en önemli ve köklü markası olan İETT'ye bundan sonraki süreçte hangi konumda çalışırsam çalışayım kurumun başarısı için gayret göstermeye ve İstanbul için yapılacak hayırlı çalışmalara bilgi, birikim ve tecrübemle katkı sunmaya devam edeceğim.Gereğini saygılarımla arz ederim."1973 yılında Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında yüksek lisansını, 2001’de doktorasını Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 2005 yılına kadar Öğretim Üyesi olarak ders verdi. 2005 yılında İETT’ye atandı. 2005-2010 yılları arasında İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra sırasıyla; Makine İkmal Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak çalıştı. 2014 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 24 Kasım 2017 tarihinde vekaleten Genel Müdürlük görevine getirilen Bağış, evli ve dört çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.