Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, Ulusal Kanal canlı yayınında "Bugün kulislere düşen bir bilgi var. Bir köşe yazarı da bunu gündeme getirdi. Birkaç gündür konuşuluyordu. Ahmet Davutoğlu'nun partiden ihraç meselesi var" ifadelerini kullandı

Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu.



Özçelik, programda gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.



Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ihraç edileceğine yönelik iddialarla ilgili konuşan Özçelik, şunları söyledi:



"Bugün kulislere düşen bir bilgi var. Bir köşe yazarı da bunu gündeme getirdi. Birkaç gündür konuşuluyordu. Ahmet Davutoğlu'nun partiden ihraç meselesi var. Davutoğlu, açıkça bayrağı açmış gibi hatta hararetli de konuşmalar yapılıyor. En son Konya'da yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. O eski günlerini andıran konuşmalar yapıyordu. Biraz Erdoğan'ı taklit eden bir tarzda çıkışlar yapardı. Ben Davutoğlu'nun çok fazla bir AK Parti'den çok fazla bir parça koparabileceğini sanmıyorum ancak öyle bir ortamda, öyle bir dönemdeyiz ki artık çıta yüzde 30-40 falan değil yüzde 50. Yüzde 50'yi aşman gerekiyor. Bu nedenle de oradan özellikle de iktidar kanadından kopacak yüzde 1, 2'lik oylar bile çok çok kritik öneme sahip bir döneme girdik. Bu çerçevede bir etkisi olur."



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