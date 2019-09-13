Son dakika haberleri! Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı

AK Parti'den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aralarında bulunduğu 4 siyasetçi, tebligatların ulaşmasından sonra Ankara'da bir toplantı yaptı. Disipline sevk edilen 4 siyasetçinin yanı sıra bazı eski milletvekilleri ve il başkanlarının katıldığı toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü. Disipline sevk edilen üyelerin 7 günde sözlü ya da yazılı savunma hakkı bulunuyor.

Davutoğlu, AK Parti MYK'daki ihraç kararına ilişkin olarak basın açıklamasında bulundu.

Davutoğlu, şunları söyledi:

"AK Parti 31 Mart'ta hem ittifak yaptığı partiye hem de rekabet ettiği partilere karşı oy kaybetti.

Konuşmalarımızda partimiz, cumhurbaşkanımız, ülkemiz dememize rağmen, ihanet, proje gibi ithamlara maruz bırakıldık.

Bizi unutturabilmek için milyonlarca AK Partilinin emeklerini yok sayarak kul hakkına girdiler.

AK Parti'den ihraç için tebligat ulaştığında utanç duydum, özensiz hazırlanmıştı.

İhraç istemi vahim bir karardır; mevcut yönetim aldığı kararın hesabını mutlaka verecektir.

Alınan karar 18 yıl önce kurulan AK Parti'yi tasfiye etmiştir."

ulusal.com.tr