Son dakika haberleri... Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanının benden tek talebi oldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Manifestoda yer alanları ben zaten sayın Cumhurbaşkanına ilettim. Benden tek talebi oldu" dedi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, açıklamalarda bulundu.



Davutoğlu, şunları söyledi:



"Manifestoda yer alanları ben zaten sayın Cumhurbaşkanına ilettim.



Benden tek talebi oldu.



Grup toplantısına katılmamı istedi.



Ben de eleştirdiğim hususlarda düzelmeler umuduyla gittim.



Düzelme olmadığı gibi 24 Haziran seçimleri sonrasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri krizler derinleşti."



ulusal.com.tr