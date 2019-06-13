Davutoğlu'nun ekibi, sosyal medyada hazırladıkları videoları dolaşıma soktular

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, çalışmalarını hızlandırdı.



Davutoğlu'nun ekibi, sosyal medyada hazırladıkları videoları dolaşıma çıkardılar.



Söz konusu videolarda, Davutoğlu'nun daha önce yaptığı konuşmalar yer aldı.



Davutoğlu'nun eski konuşmalarının sesi olan 1 buçuk dakikalık videolarda, yeni partinin görüşlerine de yer verildi.