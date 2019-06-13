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Son dakika haberleri... Ahmet Davutoğlu harekete geçti

Davutoğlu'nun ekibi, sosyal medyada hazırladıkları videoları dolaşıma soktular

Son dakika haberleri... Ahmet Davutoğlu harekete geçti

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, çalışmalarını hızlandırdı.

Davutoğlu'nun ekibi, sosyal medyada hazırladıkları videoları dolaşıma çıkardılar.

Söz konusu videolarda, Davutoğlu'nun daha önce yaptığı konuşmalar yer aldı.

Davutoğlu'nun eski konuşmalarının sesi olan 1 buçuk dakikalık videolarda, yeni partinin görüşlerine de yer verildi.

Etiketler; #Ahmet Davutoğlu
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