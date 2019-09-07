Son dakika haberleri... Ahmet Davutoğlu'na tebligat gönderildi
Ak Parti'den kesin ihraç istemi tebligatı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki üç isme gönderildi. İhraç gerekçesi olarak "partinin genel ilkelerine aykırı davranıldığı ve kamuoyunda partiyi rencide eden açıklamalar yapıldığı" belirtildi. Parti tüzüğüne göre 7 gün içinde Davutoğlu ve ekibinin iddialara karşı savunma yapma hakkı var. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgiye göre tebligat henüz Davutoğlu'na ulaşmadı
Ak Parti'den ihracı istenen isimler için hazırlan tebligat postaya verildi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu da kişiler hakkında incelemelerini tamamladı. Bu kapsamda hazırladığı tebligatı taraflara gönderdi. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre tebligat henüz Davutoğlu ve ekibine ulaşmadı.
Tebligatta kişilerin disipline sevk edilme gerekçeleri anlatıldı. İhracı istenen kişilerin "partinin genel ilkelerine aykırı davrandığı ve kamuoyunda partiyi rencide eden açıklamalar yaptığı" belirtildi.
Ayrıca Ahmet Davutoğlu'nun son günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı eleştirilere de yer verildi.
Davutoğlu'nun yanı sıra eski milletvekillerinin son dönemde Ak Parti aleyhinde kullandığı ifadeler de tebligata yazıldı.
İhracı istenen isimler ise tebligattaki iddialara karşı 7 gün içinde sözlü ve yazılı savunma yapma hakkı var. Savunmaların ardından da Merkez Disiplin Kurulu, toplanıp kararını açıklayacak. Şimdiye kadar AK Parti yönetiminin hiçbir kesin ihraç istemi Disiplin Kurulu’ndan geri dönmedi.
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