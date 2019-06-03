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Son dakika haberleri... Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da Ak Parti'den ayrılıp yeni bir parti kuracağının mesajını verdi. Yeni bir hale ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Bu yeni hal bir milletin geleceğine hitap edebilecek yeni bir duruşun eseri olacaktır" dedi. Davutoğlu, yeni yol haritası için katılım çağrı da yaptı

Son dakika haberleri... Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ak Parti'den ayrılıp yeni bir parti kuracağının mesajını verdi, "Yeni bir hale ihtiyacımız var" dedi.

Konya Dostları Platformu'nun iftarına katılan Davutoğlu, yeni yol haritası için katılım çağrı da yaptı.

Ahmet Davutoğlu'nun bir süredir Ak Parti'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı konuşuluyordu. Davutoğlu'nun yanı sıra Ak Partili Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün de farklı bir parti kurma planları yaptığı biliniyor.

Davutoğlu, şunları söyledi:
"Ankara'daki konuşmamda 'Yeni bir vizyona ihtiyacımız var' demiştim. Evet ülkemizin yeni bir vizyona ihtiyacı var. Konya'da buna yeni bir şey eklemek istiyorum; bizim sloganlara ve çok üst düzey söylemlere değil yeni bir hale ihtiyacımız var. Yeni bir davranışa, yeni bir duruşa, yeni bir hale kavuşmadıkça bize intikal eden emaneti, gelecek nesillere hakkıyla teslim edemeyiz. Temel değerlerimizi yitirmemek için, bize çok büyük fedakarlıklarla emanet edilen bu ekibi aynı ölçüde ve daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için hepinizi yeni bir misyonla birlikte, yeni hal ile hallenmeye davet ediyorum."

Etiketler; #Ahmet Davutoğlu
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