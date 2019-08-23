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Son dakika haberleri! Aile Bakanı Selçuk açıkladı! Hükümetten Emine Bulut kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emine Bulut'un öldürülmesi davasına müdahil olacaklarını açıklayarak, "Aynı acıların tekrar yaşanmaması için şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla davaya müdahil olacağız" dedi

Son dakika haberleri! Aile Bakanı Selçuk açıkladı! Hükümetten Emine Bulut kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, şunları belirtti:

"Kırıkkale'de bir annenin, evladının gözleri önünde öldürüldüğü vahşi bir cinayet ile derinden sarsıldık.

Aynı acıların tekrar yaşanmaması için şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla davaya müdahil olacağız.

Bizlere emanet olan yavrumuzun her an yanındayız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika #son dakika haberleri #emine bulut
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