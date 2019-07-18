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Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'den AB'ye karşı ortak bildiri

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, "Devletimizin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir." denildi

Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'den AB'ye karşı ortak bildiri

TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımları telin etti.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, "Devletimizin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ak parti #chp #mhp #İyi Parti #avrupa birliği #doğu akdeniz
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