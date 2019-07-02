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Son dakika haberleri... AK Parti'den 2 Temmuz Madımak katliamı mesajı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "26 yıl önce bugün, Sivas'ta yaşanan #madımakkatliamı ile millet olarak kardeşliğimiz derinden yara almıştır." paylaşımı yaptı

Son dakika haberleri... AK Parti'den 2 Temmuz Madımak katliamı mesajı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2 Temmuz Madımak katliamı mesajı yayınladı.

Yeneroğlu, şunları ifade etti:

"26 yıl önce bugün, Sivas'ta yaşanan #madımakkatliamı ile millet olarak kardeşliğimiz derinden yara almıştır. 

Yakın tarihimizin utanç tablolarından  Madımak Otel'inde gerçekleşen katliamda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerinin acılarını paylaşıyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #Mustafa Yeneroğlu #2 temmuz #Madımak
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