Son dakika haberleri... AK Parti'den 2 Temmuz Madımak katliamı mesajı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2 Temmuz Madımak katliamı mesajı yayınladı.
Yeneroğlu, şunları ifade etti:
"26 yıl önce bugün, Sivas'ta yaşanan #madımakkatliamı ile millet olarak kardeşliğimiz derinden yara almıştır.
Yakın tarihimizin utanç tablolarından Madımak Otel'inde gerçekleşen katliamda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerinin acılarını paylaşıyorum."
ulusal.com.tr
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "26 yıl önce bugün, Sivas'ta yaşanan #madımakkatliamı ile millet olarak kardeşliğimiz derinden yara almıştır." paylaşımı yaptı
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2 Temmuz Madımak katliamı mesajı yayınladı.