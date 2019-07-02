Son dakika haberleri... AK Parti'den 2 Temmuz Madımak katliamı mesajı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "26 yıl önce bugün, Sivas'ta yaşanan #madımakkatliamı ile millet olarak kardeşliğimiz derinden yara almıştır." paylaşımı yaptı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2 Temmuz Madımak katliamı mesajı yayınladı.



Yeneroğlu, şunları ifade etti:



"26 yıl önce bugün, Sivas'ta yaşanan #madımakkatliamı ile millet olarak kardeşliğimiz derinden yara almıştır.



Yakın tarihimizin utanç tablolarından Madımak Otel'inde gerçekleşen katliamda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerinin acılarını paylaşıyorum."



ulusal.com.tr



