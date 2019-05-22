AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti tarih içerisinde sahip olduğumuz devletlerin tarih içinde varoluşumuzun bugünkü devleti başarılı bir şekilde yürüyor. CHP'de gözlemlediğimiz bir şey giderek hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle uğraşmaya devam ediyorlar. Hakemle kavga etmek şık olmuyor ve görevini yapan hakimlere karşı ayıp oluyor. Hatalar düzeltildikçe bizim adayımızın oylarının heba olduğu ortaya çıktı. Fakat karşı adayın hiçbir şekilde heba olmadığı ortaya çıktı. Hatalar düzeltildikçe neden sayın Binali Yıldırım'ın oyları artıyor da diğer adayın oyları artmıyor? Neden sürekli olarak Binali Yıldırım'ın aleyhine yapılmıştır." dedi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.



Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.



Çelik, şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti tarih içerisinde sahip olduğumuz devletlerin tarih içinde varoluşumuzun bugünkü devleti başarılı bir şekilde yürüyor. Türkiye'ye kazandırılanlar daha güçlü perspektif ve özgüvenle yürümesini sağlamıştır. Bu dönemlerde muhasebe yapmamız gereken günler var. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşarsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalması, motorların işlemeye devam etmesi ve en önemlisi rotasından sapmaması hepimizin görevidir.



GALATASARAY KULÜBÜMÜZÜ VE TARAFTARLARINI KUTLUYORUZ



Şampiyonluğu Galatasaray kulübümüz kazandı. Kulübümüzü ve Galatasaray caimasını tebrik ediyoruz. Bütün futbolseverler için, futbol kulüpleri için gösterdikleri katkı ve yaklaşım için teşekkür edilmesi gereken bir durum var. Sonuç olarak bir kulübümüz kazanıyor. Galatasaray değerli bir kulübüz, sosyolojik kökleri olan bir kulübümüz. Fatih Terim hocayı kutluyoruz.



"SÜRGÜNE GÖNDERİLEN ÇERKESLERİN BİR MEZAR TAŞI BİLE OLMADI"



Çerkes sürgününün 155. yıldönümüydü dün. Bu çok acı bir hadisedir. O günkü anılara bakanlar neredeyse Karadeniz'de dolup taştığını. Hatta belli dönemlerde balıkların insanları yediği için balık yemekten uzak durulduğu ifade edilir. Yüzbinlerce Çerkes kardeşimizin bir mezar taşı bile olmadı. Osmanlı imparatorluğundan yana oldukları için. Bir kez daha şehadetlerini selamlıyoruz. Yaşayan ailelerine selam ve saygılarımızı gönderiyoruz.



"BU KADAR GÜVENİYORSUNUZ NEDEN TAM SAYIMINI İSTEMEDİNİZ?"



CHP'de gözlemlediğimiz bir şey giderek hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle uğraşmaya devam ediyorlar. Çete dediler ve başka aşamalara geçtiler. CHP adayının ve yönetiminin İstanbul seçimlerine yönelik olarak tavır değişikliğinin çok iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce seçim yenilenmesine karşı çıkanlar, son zamanlarda bilgisayar başında hata yapılmıştır, sorumlusu biz değilizdir diyorlar. Seçim sonucunu biz kazandık diyerekten sunmaya çalışmak anakronik bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Bu kadar eminseniz niçin bütün oyların yeniden sayılması için güçlü bir duruş ortaya koymadınız? Cevabı verilmeyen sorulardan bir tanesidir bu.



"OYLAR SAYILINCA NEDEN BİNALİ YILDIRIM'IN LEHİNE ÇIKIYOR?"



Hakemle kavga etmek şık olmuyor ve görevini yapan hakimlere karşı ayıp oluyor. Hatalar düzeltildikçe bizim adayımızın oylarının heba olduğu ortaya çıktı. Fakat karşı adayın hiçbir şekilde heba olmadığı ortaya çıktı. Hatalar düzeltildikçe neden sayın Binali Yıldırım'ın oyları artıyor da diğer adayın oyları artmıyor? Neden sürekli olarak Binali Yıldırım'ın aleyhine yapılmıştır. Bu kadar güvendikleri bir durum varsa oyların yeniden sayıma dönük olarak neden güçlü bir irade ortaya koymadıkları kamuoyunun önünde duruyor. Herhangi bir şekilde bir adaydan alıp da diğer adaya mazbata verilmedi.



"BU SONUCU HIRPALAMAYA ÇALIŞMAK MİLLETİN HAKEMLİĞİ İLE KAVGADIR"



YSK en güvendiğimiz kurumdur diyeceksiniz, ondan sonra YSK karar verince 'çetedir' diyeceksiniz. Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. Bu süreci çeşitli şekilde hırpalamaya çalışmak milletin hakemliği ile kavga etmektir. Sonuçta ülkemizin yegane patronu olan aziz milletimiz, İstanbullular karar verecek ve biz buna saygı duyacağız, bu sonucu selamlayacağız. Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir. Görülmesi gereken şey sürecin sağlıklı işlemesidir. Netice itibarıyla vatandaşlarımız kararlarını verecektir. Hepimiz de saygıyla karşılayacağız.



"BU AKIMLAR AVRUPA DEMOKRASİSİNİ ZEHİRLEYECEK DEMİŞTİK"



Avrupa Parlamentosu seçimleri 23-16 Mayıs'ta gerçekleşecek. Adaylara baktığınızda neredeyse aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapıyor. Avrupa'da daha az İslam, daha az göçmen, daha az çoğulculuk istiyorlar. Irkçılığın ve popülizmin ortaya çıktığı bir tablo karşı karşıyayız. İslam düşmanlığı konusunda net tavır almazlarsa Avrupa demokrasilerini bu akımlar zehirleyecek ve yutacaklar demiştik, şimdi maalesef bu gerçek oldu, bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Birtakım kampanya stratejistleri geliyorlar, aşırı sağın daha da güçlenmesi için alenen kampanya yapıyorlar. Bunun Avrupa için büyük tehlike olduğunu ifade etmek isterim."



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