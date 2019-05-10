AK Partili Metin Külünk, "Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na soruyoruz: Kandil’in bu açıklamasına dair çıkıp iki cümle edecekler mi? Yoksa sessiz kalarak bu çağrıyı onaylamış mı olacaklar?" paylaşımı yaptı

AK Partili Metin Külünk, "Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden BH haini 23 Haziran'da İmamoğlu'na destek çağrısını yenilemiş" ifadelerini kullandı.



GÜL VE DAVUTOĞLU



Külünk, şunları belirtti:



"İstanbul’u Kandil’e teslim etmek isteyenlere karşı #istanbulhareketi her yerde gönüllülük esaslı sağına soluna bakmadan kapı kapı bu kirli planı deşifre etmeye devam edecektir.



Vatanseverler ayağa kalkınız ve sağınıza solunuza bakmadan kimseden görev beklemeden hareket ediniz.



Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na soruyoruz:



Kandil’in bu açıklamasına dair çıkıp iki cümle edecekler mi?



Yoksa sessiz kalarak bu çağrıyı onaylamış mı olacaklar?"



ulusal.com.tr

