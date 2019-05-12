banner1005
Türkiye'den Almanya'ya tepki
Türkiye'den Almanya'ya tepki
Çin, nükleer anlaşmaya sadık kalacak
Çin, nükleer anlaşmaya sadık kalacak
ABD, savaş unsurlarını İran'a karşı gönderdi
ABD, savaş unsurlarını İran'a karşı gönderdi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... AK Parti'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na mesaj

AK Partili Metin Külünk, "Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na soruyoruz: Kandil’in bu açıklamasına dair çıkıp iki cümle edecekler mi? Yoksa sessiz kalarak bu çağrıyı onaylamış mı olacaklar?" paylaşımı yaptı

Son dakika haberleri... AK Parti'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na mesaj

AK Partili Metin Külünk, "Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden BH haini 23 Haziran'da İmamoğlu'na destek çağrısını yenilemiş" ifadelerini kullandı.

GÜL VE DAVUTOĞLU

Külünk, şunları belirtti:

"İstanbul’u Kandil’e teslim etmek isteyenlere karşı #istanbulhareketi her yerde gönüllülük esaslı sağına soluna bakmadan kapı kapı bu kirli planı deşifre etmeye devam edecektir.

Vatanseverler ayağa kalkınız ve sağınıza solunuza bakmadan kimseden görev beklemeden hareket ediniz.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na soruyoruz:  

Kandil’in bu açıklamasına dair çıkıp iki cümle edecekler mi?

Yoksa sessiz kalarak bu çağrıyı onaylamış mı olacaklar?"

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #metin külünk #Ahmet Davutoğlu #abdullah gül #ak parti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.