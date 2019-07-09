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Son dakika haberleri... AK Parti'den Ali Babacan açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın partisinden istifasının ardından "Muhalefet açısından oldukça avantajlı bir iklimde seçimi gerçekleştirdik. Eğer böyle bir iklimde Türkiye genelinde %52, İstanbul’da ise %45 oy alıyorsak bu siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını gösterir. Onun için Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok" dediği öğrenildi

Son dakika haberleri... AK Parti'den Ali Babacan açıklaması

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasına ilişkin soruyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a yöneltti.

Sarıkaya, şunları aktardı:

"AK Parti, kuruluşundan bu yana en üst seviyede görevler üstlenen Ali Babacan’ın istifasını nasıl değerlendiriyor?

Babacan’ın istifasını yollamasından kısa süre sonra AK Parti’deki odasında sohbet ederken Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a bu soruyu yönelttim.

Tamamen reddiyeci bir tutum takınmak yerine, daha akademik ve kendi zaviyesinden ayağı yere basan bir gerekçe getirdi:

'Muhalefet açısından oldukça avantajlı bir iklimde seçimi gerçekleştirdik. Eğer böyle bir iklimde Türkiye genelinde %52, İstanbul’da ise %45 oy alıyorsak bu siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını gösterir. Onun için Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok…'

Devamında 2002’den bu yana İstanbul seçiminde aldıkları oyları sıraladı.

İptal edilmeden önceki oylarının %48 olduğunu anımsattı, “Biz 2004’ten bu yana İstanbul’da sürekli oy arttırdık; yükselme trendi gösterdik” dedi.

Ünal, yeni sisteme geçişle birlikte ortaya çıkan yeni yapılanmaların da iyi okunması gerektiğinin altını çizdi.

Zaten boğaz enfeksiyonu sorunu yaşadığı için bunun ötesinde de konuşmaktan kaçındı…"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #ali babacan
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