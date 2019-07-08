Son dakika haberleri... AK Parti'den Ali Babacan kararı: Kaldırıldı

Bugün, AK Parti'den istifa ettiğini açıklayan Ali Babacan'ın bilgileri ile biyografisinin yer aldığı sayfa, Partinin internet sitesindeki 'Kurucu Üyeler' sayfasından çıkartıldı

Bugün yaptığı yazılı açıklamayla AK Parti'den istifa ettiğini açıklayan eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, hakkında AK Parti'nin aldığı karar belli oldu.



Partinin internet sitesindeki 'Kurucu Üyeler' sayfasından Babacan'ın adı ve biyografisi çıkartıldı.



AK Parti'nin internet sitesi 'www.akparti.org.tr' adresinde yer alan 'Ak kadro' altındaki 'Kurucu Üyeler' sayfasında Babacan’ın da biyografisi ile bilgileri yazıyordu.



Kurucu üyeler Ali Aydın Dumanoğlu ile Ali İhsan Arslan arasında yer alan Babacan’ın bilgilerinin yer aldığı sayfa kaldırıldı.



ulusal.com.tr