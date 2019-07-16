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Son dakika haberleri... AK Parti'den Ali Babacan ve Mehmet Şimşek açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ali Babacan'la görüşme gerçekleşti mi?" sorusuna "AK Parti içinde çeşitli zamanlarda olduğu gibi bütün bunlarda siyasi ilkelerimizin yeni gelişen olgulara göre nasıl güncelleneceğimiz şeklindeki mekanizmaları güçlü şekilde çalıştırmaya çalışıyoruz. Mehmet Şimşek çok değerli bir arkadaşımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok geniş yelpazede çeşitli kişilerle bir araya geldiği doğrudur. Mehmet Şimşek beyle görüşmenin içeriğini bilemiyorum. Ben bunu teyit edecek durumda değilim. Böyle bir şey olmuşsa Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanması gerekir." cevabını verdi

Son dakika haberleri... AK Parti'den Ali Babacan ve Mehmet Şimşek açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Çelik'e, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili bir soru soruldu.

AK Partili Çelik'in "Ali Babacan'la görüşme gerçekleşti mi?" sorusuna verdiği yanıt şu şekilde: 

"AK Parti içinde çeşitli zamanlarda olduğu gibi bütün bunlarda siyasi ilkelerimizin yeni gelişen olgulara göre nasıl güncelleneceğimiz şeklindeki mekanizmaları güçlü şekilde çalıştırmaya çalışıyoruz. 

Mehmet Şimşek çok değerli bir arkadaşımızdır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın çok geniş yelpazede çeşitli kişilerle bir araya geldiği doğrudur. 

Mehmet Şimşek beyle görüşmenin içeriğini bilemiyorum. 

Ben bunu teyit edecek durumda değilim. 

Böyle bir şey olmuşsa Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanması gerekir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #Mehmet Şimşek #ali babacan
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