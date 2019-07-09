Son dakika haberleri... AK Parti'den Ali Babacan ve yeni parti açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasına dair "Kendi tercihidir, saygı duyarız. AK Parti'den ayrılık, partiye zarar vermez. İsteyen, istediği partiyi kurabilir" dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.



Kurtulmuş, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasını değerlendirdi.



"İSTEYEN, İSTEDİĞİ PARTİYİ KURABİLİR"



AK Partili Kurtulmuş, Babacan'ın istifası ve yeni parti iddialarına ilişkin "Kendi tercihidir, saygı duyarız. AK Parti'den ayrılık, partiye zarar vermez. İsteyen, istediği partiyi kurabilir" dedi.



S-400



Kurtulmuş, S-400 konusuna ilişkin ise "Büyük kriz olacağı söylenen S-400 meselesini de çözdük. Türk-ABD ilişkileri kopar denildi ama en sonundan kapalı ağızla ABD Başkanı'nın tabiri caizse örtülü olarak geri adım attığı, özür dilediği ve faturayı da biraz Obama dönemine çıkartarak 'Türkiye'ye karşı adil davranılmadı, biz onlara Patriot vermedik' manasına gelen sözleriyle belirli bir noktaya geldi" şeklinde konuştu.



HÜKÜMET SİSTEMİ



AK Partili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi elbette eksikler, noksanlar olabilir. Bunların giderilmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Eski sistemde kalma alışkanların giderilmesiyle ilgili de bazı rötuşlar da yapılacak." ifadelerini kullandı.



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